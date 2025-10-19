﻿
Свiт

Смерть під час дебатів: в Аргентині кандидат у депутати помер від серцевого нападу

У провінції Місьйонес (Аргентина) під час прямого ефіру політичної програми раптово знепритомнів 64-річний кандидат у депутати від Громадянського радикального союзу Ернан Даміані. Попри намагання надати йому екстрену допомогу, політик помер дорогою до лікарні. Про це повідомляє La Nación.

Як з’ясувалося, серцевий напад у Даміані стався майже на початку трансляції. Після того, як чоловік втратив свідомість, першу допомогу намагався надати колишній міністр охорони здоров’я провінції Вальтер Вільяльба. Проте врятувати кандидата не вдалося — до лікарні він прибув уже без ознак життя.

За даними місцевого видання Misiones Online, інцидент стався на очах у присутніх у студії — інших учасників дебатів та знімальної групи.

Коли підтвердилася смерть Ернана Даміані, ведучі закликали глядачів та очевидців не поширювати відеозапис з моментом трагедії — "із поваги до родини померлого та всіх, хто став свідком події".

Фото: Загиблий політик Ернан Даміані / La Casa del Streaming

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

вибориАргентинаполітикисмерть людинидебати
