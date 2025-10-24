Кінець заторам? У Києві відкрили рух оновленим шляхопроводом

У столиці відновили рух оновленим шляхопроводом на вулиці Новокостянтинівській. Роботи на об'єкті, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, завершили раніше запланованого терміну.

"Рух оновленим шляхопроводом на вулиці Новокостянтинівській відкрито! Ми його фактично звели наново, і я радий, що нам вдалося завершити основні роботи раніше, ніж планували", – зазначив Кличко.

Мер додав, що до кінця листопада цього року ще має бути завершено асфальтування під’їзних шляхів та благоустрій прилеглої території.

Шляхопровід, збудований ще у 1969 році, повністю реконструювали через його аварійний стан. Під час капітального ремонту фахівці фактично звели нову споруду: облаштували нові опори, балки та покриття, оновили інженерні комунікації та встановили сучасне LED-освітлення.

За словами міської влади, після реконструкції міст відповідає принципам безбар’єрності, а його експлуатаційний ресурс продовжено щонайменше на 30 років.