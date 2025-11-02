Київська влада виділила понад 1 млрд грн на ремонт Харківського шосе

Київ виділив 1,3 млрд грн на ремонт Харківського шосе, а переможцем став Максим Шкіль і компанія «Автострада».



Міська влада довго не наважувалася укласти угоду з «Автострадою» Шкіля, хоча ще 16 вересня її визнано переможцем торгів. І от це сталося — гроші виділені, ремонт почався.



Журналісти недоноразово зазначали, що кошторис виглядає задорого. «1,3 млрд грн за п’ятикілометрову ділянку дороги це по 250 млн гривень за кілометр. А це значно дорожче від звичайного асфальтування».

Для розуміння ремонт цієї вулиці дорожчий ніж, антишахедний захист Дністровської ГАЕС (0,67 млрд) чи лінія фортифікації у Запорізькій області (0,44 млрд).