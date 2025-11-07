Музичний прорив: ще одна країна може приєднатися до Євробачення

Канада може стати новим учасником пісенного конкурсу "Євробачення". В уряді країни офіційно розглядають можливість приєднання до популярного європейського музичного змагання, йдеться у проєкті федерального бюджету, поданому до парламенту Канади. У документі зазначається, що уряд планує оновити мандат суспільного мовника CBC/Radio-Canada, аби зміцнити його незалежність і розширити міжнародну співпрацю.

"Уряд розгляне оновлення мандату суспільного мовника CBC/Radio-Canada, аби зміцнити його незалежність, а також працюватиме із CBC/Radio-Canada над вивченням можливості участі у «Євробаченні'", — йдеться у бюджетному документі. Згідно з проєктом, мовник отримає додатково 150 мільйонів канадських доларів (приблизно 110 млн дол. США) для розширення програм і посилення ролі громадського телебачення.

За інформацією CBC News, ініціатива участі Канади у "Євробаченні" має підтримку на найвищому рівні. Зокрема, прем’єр-міністр Марк Карні особисто просуває цю ідею, вважаючи її можливістю підвищити міжнародну впізнаваність канадської культури та сучасної музики.

Хоча "Євробачення" організовує Європейська мовна спілка (EBU), Канада, як і Австралія, є її асоційованим членом. Це відкриває країні можливість долучитися до конкурсу за спеціальним запрошенням. Австралія, нагадаємо, бере участь у "Євробаченні" з 2015 року, і її дебют став одним із найуспішніших у новітній історії конкурсу.

Якщо Канада отримає офіційне запрошення від EBU, вона може стати другою неєвропейською країною-учасницею в історії "Євробачення".

