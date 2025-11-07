Затишшя перед холодом: синоптики попереджають про перші морози

Перша половина листопада даруватиме українцям приємне тепло, яке більше нагадуватиме жовтень, ніж початок зими. Погода буде м’якою та стабільною, з великою кількістю сонячних днів. Проте, за прогнозами синоптиків, така ідилія триватиме недовго — уже після середини місяця в країну прийде справжнє похолодання.

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомив, що на початку листопада погодні умови залишатимуться комфортними. Хоча антициклони змінюватимуть циклони, температурний фон утримуватиметься на рівні, вищому за кліматичну норму на 2–3°C. «Це означає, що перехід середньодобової температури через позначку +5°C, який зазвичай знаменує кінець активної вегетації озимих культур, поки що затримується», — зазначив синоптик.

Втім, друга половина місяця принесе зовсім інші погодні умови. За словами синоптика, зростає ймовірність перших зимових проявів — зниження температури, випадіння мокрого снігу та появи перших морозів. Фахівець також застеріг, що в нічний і ранковий час на дорогах можлива ожеледиця, тому водіям варто бути особливо уважними.

Отже, друга половина листопада стане межовим періодом між затяжною осінню та початком зимового сезону. Уже зараз варто готуватися до холодів, адже попереду — морози, снігопади й слизькі дороги.ф

