Трамп знову заявив про «значне просування» у завершенні війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягли суттєвого прогресу в питанні завершення війни між Росією та Україною.

Під час спілкування з журналістами Трамп нагадав, що три місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном, назвавши це однією з восьми воєн, які США «припинили за вісім місяців».

«Ми прагнемо закінчити ще одну — між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися», — заявив американський президент.

Як повідомляло раніше ForUa, спецпредставник Трампа Стів Віткофф зазначив, що у процесі врегулювання війни в Україні є певний прогрес.