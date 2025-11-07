﻿
Головне

Трамп знову заявив про «значне просування» у завершенні війни в Україні

Трамп знову заявив про «значне просування» у завершенні війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягли суттєвого прогресу в питанні завершення війни між Росією та Україною.

Під час спілкування з журналістами Трамп нагадав, що три місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном, назвавши це однією з восьми воєн, які США «припинили за вісім місяців».

«Ми прагнемо закінчити ще одну — між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися», — заявив американський президент.

Як повідомляло раніше ForUa, спецпредставник Трампа Стів Віткофф зазначив, що у процесі врегулювання війни в Україні є певний прогрес.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Білий дімТрампмирна угодавійна в Українізавершення війни
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

"Гріпени" для ЗСУ: Україна та Швеція працюють над пришвидшенням поставок винищувачів
Полiтика 06.11.2025 20:46:00
"Гріпени" для ЗСУ: Україна та Швеція працюють над пришвидшенням поставок винищувачів
Читати
Інтеграція України до військово-промислового сектору ЄС
Полiтика 06.11.2025 20:27:34
Інтеграція України до військово-промислового сектору ЄС
Читати
Ворог атакував Дніпро: дрони пошкодили багатоповерхівку, є постраждалі
Війна 06.11.2025 20:08:29
Ворог атакував Дніпро: дрони пошкодили багатоповерхівку, є постраждалі
Читати

Популярнi статтi