Знакова заява: Віткофф бачить «прогрес» у завершенні війни в Україні

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зробив дві знакові заяви на Американському бізнес-форумі в Маямі: прокоментував перспективи врегулювання війни в Україні та анонсував розширення Авраамових угод. Про це повідомив спецпредставник президента США.

Стів Віткофф наголосив, що Сполучені Штати вважають війну між Україною та РФ однією з найважливіших для вирішення і висловив переконання, що Вашингтону вдасться це зробити.

Він заявив, що у врегулюванні війни в Україні є певний прогрес, додавши, що цей конфлікт «потрібно вирішити наступним» після завершення ситуації в секторі Гази.

– Нам належить виконати велику роботу щодо протоколів безпеки для України. Технічні команди повинні провести безліч обговорень на низовому рівні, перш ніж до них приступлять керівники, — сказав Віткофф, підкресливши, що Дональд Трамп «постійно стежить» за темою врегулювання війни в Україні.

Віткофф також заінтригував анонсом про приєднання ще однієї країни до Авраамових угод, які передбачають нормалізацію відносин з Ізраїлем.

– Сьогодні ввечері ми оголосимо про приєднання ще однієї країни до Авраамових угод і нормалізацію відносин з Ізраїлем, — заявив Віткофф, не називаючи країну.

Кореспондент Axios Барак Равід із посиланням на американських чиновників написав, що йдеться про Казахстан.

Очікується, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосить про приєднання до угод під час сьогоднішньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Високопоставлений чиновник пояснив, що, хоча Казахстан та Ізраїль підтримують повноцінні дипломатичні відносини вже понад 30 років, цей крок має на меті активізувати Авраамові угоди як рамку співробітництва між Ізраїлем та арабським і мусульманським світом під егідою США.

ForUA зазначає, Авраамові угоди — це серія домовленостей про нормалізацію відносин між Ізраїлем і низкою арабських держав, підписаних у 2020 році за посередництва США. Першими учасниками стали ОАЕ, Бахрейн, а пізніше — Марокко і Судан.