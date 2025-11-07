Погода 7 листопада: помірно тепло, без опадів

Сьогодні погоду на території країни визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому опадів не очікується. Вітер - змінних напрямків, 3-8 м/с. Територія України залишатиметься в помірно-теплій повітряній масі, тож температурний фон майже не зміниться, повідомили синоптики. Температура повітря +8-13°;на півдні +11-16°; в Карпатах +3-8°.

У Києві та області - хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер - змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в столиці близько +10°; в області +8-13°.

