Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО, – Алієв

Армія Азербайджану активно модернізується та переходить на стандарти НАТО. Про це заявив президент країни Ільхам Алієв під час зустрічі з делегацією Альянсу 6 листопада, повідомляє Yeni Şafak.

За його словами, головна мета – зробити збройні сили Азербайджану сучасними, сумісними зі структурами НАТО.

“Ми вже тісно співпрацюємо з турецькою армією і приводимо нашу систему оборони у відповідність до стандартів Альянсу”, – наголосив Алієв.

Зауважимо, що до складу делегації НАТО увійшли представники понад десяти країн, зокрема Туреччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Іспанії та США.

Вони високо оцінили роль Азербайджану як надійного партнера НАТО та його внесок у міжнародні операції, зокрема в Афганістані.

Алієв підкреслив, що Азербайджан має намір продовжувати модернізацію армії та розвивати співпрацю з Альянсом не лише у сфері оборони, а й у питаннях енергетичної безпеки та регіональної стабільності.

Також президент згадав, що участь Азербайджану у програмі НАТО “Партнерство заради миру” триває з 1994 року, і країна цінує стратегічне партнерство з державами-членами Альянсу.

Учасники зустрічі висловили сподівання, що співпраця між Азербайджаном і НАТО лише посилиться, особливо з огляду на нинішню геополітичну ситуацію.