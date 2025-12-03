Азербайджанський суд засудив до 3,5 року колишнього бойовика ПВК «Вагнер»

Гянджинський суд у справах про тяжкі злочини засудив до трьох років і шести місяців позбавлення волі Ісмаїла Гасанова — громадянина Азербайджану, який воював у складі ПВК «Вагнер» на війні проти України. Суд визнав його винним в участі у незаконних збройних формуваннях за межами країни, повідомляє Oxu.Az.

До цього Гасанов відбував покарання у Росії, де був засуджений на 12 років за тяжкі злочини. Після восьми з половиною років ув’язнення він безуспішно намагався домогтися переведення до Азербайджану. У 2022 році Гасанов підписав контракт із ПВК «Вагнер» і був відправлений до Луганської області, а через пів року повернувся до Ростова, де його звільнили.

Влітку 2024 року Гасанова затримала Служба державної безпеки Азербайджану. Слідство встановило, що він та інші завербовані бойовики мали кримінальне минуле й були відібрані Євгеном Пригожиним для участі у воєнних операціях в обмін на звільнення та грошову винагороду.

У липні азербайджанський суд також арештував двох інших громадян країни, причетних до діяльності ПВК «Вагнер».