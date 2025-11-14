Пошкодження посольства Азербайджану: Президент Алієв засудив атаку РФ на Київ

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим нічну масовану атаку РФ та її наслідки.

Зеленський розповів, що внаслідок російських ударів була пошкоджена будівля посольства Азербайджану. Про це глава держави повідомив у Telegram.

– Дякую за підтримку та співчуття нашим людям. Сотні дронів, ракети, зокрема й балістику, застосували росіяни проти українців цієї ночі. На жаль, є руйнування та пошкодження, пошкоджене й посольство Азербайджану, – зазначив Зеленський.

За його словами, президент Азербайджану засудив атаку РФ.

Алієв зауважив, що росіяни не вперше ціляться у будівлю посольства та інші об’єкти на території України, пов’язані з його країною.

Президенти України та Азербайджану обговорили двосторонні відносини та розвиток партнерства між країнами.

– Дійсно, є зелене світло за всіма напрямами двосторонньої співпраці. Є хороший потенціал, і ми будемо його реалізовувати. Дякую, – додав глава держави.

ForUA нагадує, у ніч проти 14 листопада ворог атакував Київ ракетами Кинджал, Калібр, балістикою та великою кількістю дронів. Унаслідок удару постраждало 34 людини, п’ятеро загиблих.

Головним напрямком атаки був Київ. Росіяни били також по Київщині, Харківщині, Одещині, Сумщині.

Десятки будівель у столиці зазнали руйнувань, уламками Іскандера пошкоджене посольство Азербайджану.