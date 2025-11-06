Ворог атакував Дніпро: дрони пошкодили багатоповерхівку, є постраждалі

У Дніпрі у четвер, 6 листопада, після 17:30 чули вибухи. Ворог атакував місто ударними безпілотниками, про що раніше попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Внаслідок атаки по Дніпру відомо про шістьох постраждалих.

Керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко підтвердив вибухи у Дніпрі та російську дронову атаку.

Він повідомив, що на місці виникла пожежа. У Дніпрі пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися.

Фото надане представниками мерії Дніпра

За його інформацією, наразі відомо про шістьох постраждалих. Троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу. Решта оговтуватися буде вдома.

До цього Гайваненко уточнював, що серед постраждалих 34-річна жінка й чоловіки 40, 42 і 57 років.