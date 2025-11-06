﻿
Війна

Тіктокер з Одещини отримав 5 років

Суд визнав винним і засудив до 5 років тіктокера з Одещини, який поширював інформацію про позиції ЗСУ.

"У листопаді 2023 року 37-річний мешканець Одещини зняв та виклав у TikTok відео з бойовою роботою українських підрозділів під час відбиття масованої атаки рф на Одесу", - повідомляє Офіс генпрокурора.

На опублікованих кадрах можна було розпізнати позиції та місце розташування військових, що створювало загрозу для оборони міста та безпеки бійців.

Під час обшуку у фігуранта також виявили патрони різного калібру, які він зберігав без дозволу.

Суд визнав його винним і призначив 5 років позбавлення волі.

Провину у суді чоловік не визнав.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУОдеська областьагентОГПУ
