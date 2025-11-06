Міноборони та держпідприємства поставили ЗСУ неякісних кулеметів на майже 200 мільйонів

Прокурори Спеціалізованої прокуратури Офісу генпрокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного із департаментів Міноборони та керівника держпідприємства.

Вони уклали договір на закупівлю 400 кулеметів, однак частина поставленої зброї не відповідала вимогам контракту та була непридатною до використання, повідомляє Офіс генпрокурора.



Дії зазначених осіб призвели до збитків державі на суму майже 187 млн. грн. і створили умови, що перешкоджали діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Частину коштів підприємство згодом повернуло державі.



Протиправні дії посадовців призвели до того, що на фронт могли потрапити кулемети, які не відповідали вимогам ведення бойових дій та могли створити загрозу життю та здоров'ю самих бійців. Ми вважаємо неприпустимим будь-яке зловживання, яке ставить під загрозу життя військових.



Дії посадовців кваліфіковано як привласнення та розтрата майна, перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Триває розслідування кримінального провадження за підозрою зазначеного експосадовця Міноборони в постачанні ЗСУ непридатних прититанкових ракетних установок на 90 млн. грн.

Фото: Офіс генпрокурора.