Трамп хоче допомогти новому меру Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп висловив готовність надати допомогу обраному меру Нью-Йорка демократу Зохрану Мамдані заради процвітання міста.

"Подивимося, що комуніст зробить у Нью-Йорку. Подивимося, що з цього вийде. Ми хочемо, щоб Нью-Йорк був успішним. Можливо, ми їм трохи допоможемо", - заявив Трамп.

Мамдані заявив, що місто під його керівництвом стане центром опору президенту США.

"Батьківщина Трампа як ніхто інший зможе продемонструвати країні, яку він зрадив, як його розтрощити", - сказав Мамдані.

Мамдані, якому 34 роки, вступить на посаду 1 січня 2026 року. Він стане наймолодшим і першим мусульманином на посаді мера Нью-Йорка.

 Автор: Галина Роюк

