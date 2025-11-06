У зневодненому Маріуполі люди змушені добувати воду з батарей

У тимчасово окупованому Маріуполі через аварії на мережах і несанкціонований забір води зупинилася робота семи котелень. Шість котелень вийшли з ладу через пориви на теплотрасах, ще одна — через злив води мешканцями. Люди змушені вдаватися до цього через критичну нестачу водопостачання в місті.

За словами псевдоочільника окупаційної адміністрації, випадки зливу води фіксують особливо часто у Кальміуському районі, а "правоохоронці" відкривають проти містян справи. Жителі залишаються без води тижнями, а її якість — вкрай низька, непридатна навіть для технічного використання.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти «відновили» драматичний театр у Маріуполі, щоб приховати свій воєнний злочин.