Росіяни «відновили» драматичний театр у Маріуполі, щоб приховати свій воєнний злочин

Окупанти в Маріуполі заявили про завершення «відновлення» драматичного театру, який війська рашистів знищили у 2022 році.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Так, російські окупанти заявили, що роботи з «відновлення» театру завершуються й уже у грудні його планують відкрити для відвідувачів.

«Уже у грудні росіяни планують відкрити театр, щоб ставити російські п'єси та фактично “співати та танцювати“ на кістках загиблих маріупольців», — наголосили в міськраді.

16 березня 2022 року російські військові скинули авіабомбу на драматичний театр у Маріуполі. На той момент там могли бути сотні місцевих, які ховалися й чекали на евакуацію з міста.

Після захоплення Маріуполя окупанти оголосили, що закінчили розбір завалів театру. Але дізнатися, скільки людей там загинуло, ймовірно, навряд чи вдасться. Міська влада Маріуполя заявляла про орієнтовну кількість — 300 загиблих, у розслідуванні Associated Press ішлося про вдвічі більшу кількість.

Журналіст Юрій Бутусов публікував перехоплення розмов похоронної команди РФ у Маріуполі, де обговорювали залучення техніки, зокрема тракторів, для прибирання тіл померлих у драмтеатрі.

Маріупольська міськрада повідомляла, що «слідчі» окупантів звітували, що трупний запах у драмтеатрі виник не через сотні загиблих внаслідок російського авіанальоту, а через прихований склад протухлої риби.