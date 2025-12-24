СБУ затримала прокремлівських агітаторів

У Миколаєві викрито 25-річного аспіранта місцевого університету, який героїзував збройні угруповання росії та закликав їх до окупації південного регіону України, повідомляє СБУ.



Для поширення ворожої пропаганди він залишав відповідні коментарі у Телеграм-каналах.



На Волині затримано дезертира, який виправдовував у соцмережах війну рф проти України.



Після втечі з військової частини ЗСУ фігурант переховувався в одному з прикордонних селищ Ковельського району.



Перебуваючи в орендованому будинку, він публікував на власній сторінці у Фейсбуку провокаційні пости, в яких заперечував факт повномасштабного вторгнення рф.



Агітатор «розганяв» дописи, в яких поширював фейки про ситуацію на фронті, та намагався дискредитувати Сили оборони.



Ініційована СБУ лінгвістична (семантико-текстуальна) експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора.



Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для проведення інформдиверсій.



Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

- ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі);

- ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);

- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.