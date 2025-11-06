Трамп зробив нову заяву щодо бажання Путіна «завершити війну»

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін звертався до нього із проханням допомогти у врегулюванні війни в Україні. Як повідомляє низка американських медіа, про це Трамп розповів під час свого виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі, який відбувся цього тижня.

За словами Трампа, телефонна розмова з Путіним відбулася близько двох тижнів тому. Під час неї глава Кремля нібито зізнався, що “намагається закінчити війну вже 10 років, але безуспішно”, і попросив Трампа втрутитись. “Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: Ми вже 10 років намагаємось закінчити ту війну, але нам це так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити,” — процитував російського лідера Трамп.

Американський президент також заявив, що вірить у власну здатність швидко досягти домовленостей і навіть залагодити конфлікт без участі міжнародних організацій. “Мені не потрібна допомога ООН. Я можу вирішити такі питання за годину”, — додав Трамп.

Ця заява викликала хвилю реакцій у США та за кордоном. Аналітики зазначають, що невідомо, чи відбулася реальна телефонна розмова між Трампом і Путіним, оскільки Білий дім не підтверджував таких контактів. Раніше Трамп неодноразово обіцяв “зупинити війну в Україні за 24 години”, якщо отримає можливість домовлятися з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

