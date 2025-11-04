Щоб не дратувати Трампа лідери ЄС пропустять саміт у Колумбії, – Bloomberg

Європейські лідери не братимуть участі в саміті ЄС із країнами Латинської Америки та Карибського басейну, який відбудеться в Колумбії частково через побоювання негативного ставлення до цього президента США Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Європейські лідери не будуть присутні на саміті ЄС-CELAC

Зокрема, у саміті не братимуть участі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За інформацією джерел видання, саміт Євросоюзу та CELAC перебуває під особливою увагою в Європі, оскільки Сполучені Штати зосередилися на таких країнах, як Колумбія (приймає саміт) та Венесуела, через звинувачення в незаконному обігу наркотиків.

– Лише п’ять європейських лідерів та три лідери Латинської Америки та Карибського басейну підтвердили свою присутність на зустрічі. Зустріч відбудеться в Санта-Марті, Колумбія, 9-10 листопада, – йдеться в повідомленні.

Джерела також зазначили, що низька кількість учасників частково пояснюється дедалі агресивнішою політикою США в регіоні, хоча офіційно називаються інші причини.

Речник канцлера ФРН Стефан Корнеліус повідомив, що Мерц не поїде до Колумбії через “низьку участь інших глав держав та урядів”.

Головна речниця Єврокомісії Паула Пінью також підтвердила, що “з огляду на поточний європейський політичний порядок денний та низьку участь інших глав держав та урядів, президентка фон дер Ляєн не бере участі у саміті”.

Що відомо про саміт CELAC

ЄС та CELAC (Спільнота латиноамериканських і карибських держав. – Ред.) об’єднують 60 країн, на частку яких припадає 21% світового ВВП.

Серед тем саміту – розвиток торговельних відносин і протидія організованій злочинності.

Країни Латинської Америки та Карибського басейну планують використати зустріч для обговорення останніх дій Дональда Трампа в регіоні, зокрема, розміщення американських кораблів поблизу Венесуели, санкцій і погроз захоплення Панамського каналу.

Також латиноамериканські держави мають намір закликати ЄС підтримати кандидата з їхнього регіону на посаду наступного генсека ООН.