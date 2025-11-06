﻿
Суспiльство

Погода 6 листопада: без опадів, до +17

Сьогодні погоду в Україні визначатиме антициклон Vianelde, який забезпечить спокійні, суху та відносно теплу погоду. Опадів не прогнозується. Вітер - змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря +10-14 градусів, на півдні до +17 градусів, повідомили синоптики.

У Києві та області - хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер - змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря у столиці близько +10°; на Київщині +8-13°.

Як повідомляло раніше ForUa, Україну чекає екстремальна зима - від злив до арктичних морозів.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

