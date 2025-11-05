Незважаючи на повномасштабну російську агресію в Україну, відомий німецький диригент і піаніст Юстус Франц прийняв у Кремлі Орден Дружби від Владіміра Путіна. Це чергова поїздка артиста до Росії за останні роки.

Німецькі ЗМІ повідомили про це в середу. Франц, один з найвідоміших сучасних німецьких диригентів, потиснув Путіну руку та сфотографувався з ним після отримання нагороди.

«Для мене велика честь бути тут сьогодні та отримати таку важливу відзнаку. Усе своє життя я хотів грати російську музику та працювати для вашої культури», – пробелькотів він російською мовою на церемонії.

Старий маразматик, 81-річний Франц, є відомим прихильником Путіна, якого він, серед іншого, називав «культурною людиною». Артист, який народився в польському Іновроцлаві в 1944 році, регулярно їздить до Росії; торік він відсвяткував своє 80-річчя в Санкт-Петербурзі. Він неодноразово критикував західні санкції, запроваджені проти Росії, а також позитивно висловлювався про збройну окупацію Криму росіянами у 2014 році.

Як відомо, корисними ідіотами називають людей, які без повного розуміння підтримують певну ідею, рух або режим, але при цьому їх цинічно використовують справжні лідери чи ляльководи.

Вислів став популярним завдяки Владіміру Лєніну, який так називав західних політиків і громадських діячів, що підтримували більшовиків, але, на його думку, не розуміли справжніх цілей режиму.

.