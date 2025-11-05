﻿
Лідер іранської опозиції отримав благословення від головного рабина України

Головний рабин України Моше Асман повідомив про зустріч з лідером іранської опозиції Вахідом Бехешті під час поїздки до Лондона.

"Через свою активну опозицію до злочинного режиму, який зараз править Іраном, він є його особистим ворогом, тому змушений залишатися в Лондоні. Але це не заважає йому продовжувати боротьбу за справедливість і краще майбутнє для своєї країни", - написав Асман в Х у середу за підсумками зустрічі, проілюструвавши спільне з Бехешті фото.

Він повідомив, що Бехешті вже відвідав Україну на його запрошення "і на власні очі побачив руйнування, які Росія завдала Україні, зокрема, за допомогою ірано-російських безпілотників".

"Іран зараз є активним учасником осі зла та стратегічним союзником Росії, тому зміна режиму в цій країні - дуже важлива місія. Я благословив Вахіда Бехешті, щоб він досяг успіху", - додав Асман.

 Автор: Богдан Моримух

