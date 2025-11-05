Трамп обізвав дурнями євреїв, які голосували за антисеміта Мамдані

4 листопада, у США проходили вибори мера Нью-Йорка. Президент Дональд Трамп заявив, що ті євреї, які віддали свої голоси за кандидата від демократів Зорана Мамдані, є "дурнями".

За його словами, Мамдані є антисемітом, а також комуністом.

"Будь-який єврей, який голосує за Зорана Мамдані, відомого і самопроголошеного НЕНАВИСТНИКА ЄВРЕЇВ, є дурнем!!!", – заявив Трамп.

У США відбулися перші вибори після повернення Дональда Трампа на посаду президента — і їх виграла Демократична партія. Демократи здобули перемогу одразу у трьох ключових перегонах — за посаду мера Нью-Йорка, а також губернаторів штатів Вірджинія та Нью-Джерсі.

Мером Нью-Йорка став 34-річний демократичний соціаліст Зохран Мамдані — перший мусульманин на цій посаді. Його підтримали понад два мільйони виборців — це найвищий показник явки на муніципальних виборах із 1969 року. Мамдані виступає за підвищення податків для корпорацій, збільшення державного фінансування освіти й транспорту та замороження орендної плати.