Як зберегти здоров'я під час новорічного застілля: поради дієтологів

Новорічні свята традиційно асоціюються з багатим застіллям, де бажання спробувати все часто перемагає здоровий глузд. У результаті святковий настрій може швидко зіпсуватися важкістю в шлунку та проблемами з травленням.

Особливе місце у новорічному меню займають салати. Саме вони першими з’являються на столі і часто поєднуються між собою впродовж вечора. Втім, лікарі радять ставитися до цієї частини трапези дуже обережно.

Правило одного салату

Щоб уникнути дискомфорту в новорічну ніч і після неї, дієтологи радять обирати лише один вид салату. Оптимальна порція становить 200–300 грамів. Така кількість не перевантажує травну систему й забезпечує близько 20% добової калорійності дорослої людини.

Небезпека змішування страв

Поєднання за один вечір кількох салатів — наприклад, традиційного оселедця під шубою, олів’є чи варіантів із додаванням фруктів (ананасів, груш, апельсинів або гранатів) — майже гарантовано призводить до серйозного нетравлення. Різні за складом та заправками інгредієнти створюють критичне навантаження на організм.

Логіка святкового меню

Також важливо дотримуватися послідовності у виборі страв. Якщо святкове меню починається з рибного салату, гаряче краще теж обирати з риби або морепродуктів. Таке поєднання значно легше переноситься організмом і не створює зайвого тиску на шлунково-кишковий тракт.

Головне правило новорічного столу просте: менше різноманіття — більше комфорту. Один салат, помірні порції та продумане меню допоможуть зустріти Новий рік без неприємних наслідків і з гарним самопочуттям на наступний день.