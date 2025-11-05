﻿
Економіка

В «Укрзалізниці» заявили про критичну нестачу грошей

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко попередив про критичну нестачу коштів на покриття збитків УЗ від пасажирських перевезень.

"Рятуйте залізницю - вона всім нам ще знадобиться. Внутрішні резерви для компенсації збитків від пасажирських перевезень вичерпані: або всі разом почнемо діяти, або втратимо компанію", - заявив він.

Роками збитки пасажирських перевезень покривалися коштом вантажних. Але після початку повномасштабного вторгнення ця система зламалася, повідомляє "Економічна правда".

За 2021-2025 роки обсяг вантажних перевезень скоротився на 49% і швидкого відновлення не прогнозується. Цього року зупинилася остання шахта Донеччини, а гірничо-збагачувальні комбінати зупиняються через війну.

Чистий збиток УЗ за 9 місяців становив 7,1 млрд. грн. Збитки пасажирських перевезень у 2024 році - 18 млрд. грн.

Щоб стабілізувати ситуацію, він пропонує пакет кроків: внутрішня оптимізація, зокрема продаж металобрухту - очікувано до 10 млрд. грн. Компенсація з держбюджету збитків пасажирських перевезень - 16 млрд. грн.

Він заявив про намір поступової індексації вантажних тарифів у два етапи - спочатку +27%, потім +11%. З урахуванням зростання цін виробників це може дати близько 22 млрд. грн.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

грошізбиткиУкрзалізницяпоїзди
