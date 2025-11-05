“Засипають нас тілами”: 170 тисяч росіян під Покровськом намагаються прорвати фронт

На напрямку Покровська російські війська стягнули безпрецедентну кількість живої сили — близько 170 тисяч військових, що майже дорівнює чисельності всього угруповання, яке вторглося в Україну у лютому 2022 року. Про це в ефірі телеканалу “Ми — Україна” повідомив старший сержант Рон, представник розвідки 42-ї окремої механізованої бригади.

За його словами, така концентрація сил свідчить про спробу РФ взяти Покровськ у тактичне кільце та зламати українську оборону на одному з найважчих відрізків фронту. “Вони намагаються замкнути Покровськ, роздробивши сили на дрібні штурмові групи. Зокрема, близько 11 тисяч піхотинців діють хвилями, просуваючись по кілька осіб, щоб уникнути паніки та бунтів. Якщо поставити роту і сказати ‘вперед’, вони можуть самостріл зробити командиру — бо йдуть просто на амбразуру”, — розповів Рон.

Військовий наголосив, що російське командування не рахується з втратами, кидаючи своїх солдатів у бій без шансів на виживання. В той же час він наголосив, що недооцінка ворога є однією з головних помилок, адже навіть за величезних втрат Росія продовжує кидати підрозділи в наступ. “Вони компенсують нестачу техніки живою силою. Їхня тактика — засипати нас тілами”, — підкреслив розвідник.

Місто перетворилося на один із найгарячіших напрямків фронту, де вирішується доля великої ділянки оборони. За оцінками українських аналітиків, російське командування може готуватися до масштабного наступу саме в цьому секторі, щоб прорвати оборону ЗСУ й створити плацдарм для подальших дій.

Раніше військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко зазначив, що навіть у разі прориву під Покровськом загрози для Дніпра немає. “Якщо їм навіть вдасться окупувати Покровськ, сенсу рухатися на Дніпро немає — вони не мають для цього ресурсів. Логічніше було б спрямувати зусилля на Добропілля чи Дружківку”, — пояснив експерт.

Як повідомляло раніше ForUa, спецпризначенці СБУ знищують війська та техніку РФ у Покровську.