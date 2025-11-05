Підготовка до довгої війни: НАТО виділить Україні рекордні кошти у 2026 році

У 2026 році Північноатлантичний альянс планує надати Україні 60 мільярдів доларів допомоги. Крім того, триває реалізація Комплексного пакета допомоги НАТО (КПД), який охоплює низку напрямів нелетальної підтримки. «Допомогу за цими пакетами або вже надано, або вона ще перебуває в процесі надходження до України. Ми активно працюємо над організацією та фінансуванням наступних пакетів, тож уже є відчутний прогрес. Це довгострокова й масштабна ініціатива», — зазначив в інтерв’ю Суспільному голова представництва НАТО в Україні Патрік Тернер.

За словами Тернера, у межах ініціативи PURL уже оголошено чотири пакети допомоги, які є ключовими елементами загальної військової підтримки України з боку союзників НАТО. «У 2024 році країни Альянсу надали Україні військової допомоги на понад 50 мільярдів доларів. Наступного року ця сума зросте до 60 мільярдів. Це дуже велика й практична підтримка — життєво необхідна для України», — підкреслив він.

Представник НАТО також уточнив, що Україна розраховує на оборонний бюджет у 120 мільярдів доларів у 2026 році, з яких половину забезпечать міжнародні партнери. Тернер наголосив, що ще одним пріоритетом Альянсу є нелетальна підтримка — від допомоги на полі бою до програм для лікарень і ветеранів. «Комплексний пакет допомоги НАТО охоплює як допомогу, пов’язану з умовами на полі бою, так і довгострокові програми — підтримку лікарень, допомогу ветеранам. Це один із ключових напрямів нашої співпраці», — зазначив він.

Крім того, у Польщі вже діє спільний центр, який вивчає бойовий досвід України та допомагає впроваджувати його у протидії сучасним загрозам. «Дуже важливо працювати з Україною над досягненням низки цілей для подальшого підвищення взаємосумісності, а також над реформами, які наблизять Україну до членства в НАТО», — підсумував дипломат.

Як повідомляло раніше ForUa, Україні потрібно $389 млрд, щоб продовжити воювати.