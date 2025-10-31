﻿
Україні потрібно $389 млрд, щоб продовжити воювати, - The Economist

Україна потребуватиме близько $389 мільярдів упродовж наступних чотирьох років для продовження протистояння з Росією. Про це повідомляє The Economist, посилаючись на оцінки аналітиків.

За даними київської інвестиційної компанії Dragon Capital, нинішній річний військовий бюджет України становить близько $65 млрд, ще приблизно $73 млрд спрямовується на інші державні потреби. При цьому всередині країни вдається зібрати близько $90 млрд доходів, а бюджетний дефіцит сягає $50 млрд. Частину озброєння Україна отримує у вигляді безплатної допомоги, яка цього року становить приблизно $40 млрд.

Видання зазначає, що військові витрати України щороку зростають приблизно на 20%, хоча все ще залишаються на рівні двох третин від російських. За оцінками одного з високопосадовців у Києві, реальні витрати Москви можуть удвічі перевищувати офіційні показники.

The Economist прогнозує щорічне зростання потреб України в озброєнні на 5%, тоді як інші державні витрати залишаться стабільними. Винятком будуть кошти на відновлення зруйнованої інфраструктури — близько $5 млрд на рік.

У підсумку, сукупні потреби України на 2026–2029 роки, включно з військовою допомогою, бюджетною підтримкою та витратами на відновлення, оцінюються у $389 млрд.

Як зазначає видання, якщо США не братимуть участі у фінансуванні, іншим країнам НАТО доведеться збільшити свої внески на підтримку України — з 0,2% до 0,4% ВВП.

Як повідомляло раніше ForUa, бельгійський прем'єр попередив, що відхилить план конфіскації активів РФ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НАТОфінансова допомогавійна в Українігроші на війнуфінансування війнифінанси для України
