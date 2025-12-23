Збереження сильної України є ключовим фактором стримування РФ, – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте закликав європейські країни не послаблювати підтримку України, наголосивши, що від цього напряму залежить безпека всього континенту. Про це він заявив в інтерв’ю агентству DPA.

За словами Рютте, збереження сильної України є ключовим фактором стримування Росії та запобігання можливим агресивним діям з боку президента РФ Владіміра Путіна проти держав — членів Північноатлантичного альянсу.

Водночас генсек НАТО підкреслив необхідність виконання союзниками зобов’язань щодо зростання оборонних витрат, які були погоджені під час саміту Альянсу в Гаазі у червні.

"Якщо ми виконаємо ці два завдання — забезпечимо подальшу підтримку України та суттєво посилимо власні оборонні спроможності, — ми будемо достатньо сильними для самозахисту, і Путін не наважиться атакувати НАТО", — заявив Рютте.

Він також застеріг, що переозброєння Європи не можна відкладати, оскільки, за оцінками розвідок, безпекова ситуація може суттєво погіршитися вже у 2027 році.

Як доказ зростаючої загрози з боку Росії Рютте навів обсяги її військових витрат: нині Москва спрямовує на оборону понад 40% державного бюджету.

Крім того, війна проти України, за його словами, засвідчила готовність російського керівництва йти на колосальні втрати. За наявними оцінками, загальна кількість убитих і поранених російських військових вже сягає близько 1,1 мільйона осіб.

Раніше ForUA повідомляв, що президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Російська Федерація не демонструє успіхів на фронті та неспроможна реалізувати власні стратегічні військові плани. За оцінкою фінської сторони, територіальне просування агресора за тривалий час залишається незначним, а внутрішня економічна ситуація країни-окупанта продовжує погіршуватися на тлі високої інфляції та вичерпання фінансових резервів.