Доля російських грошей для України вирішиться в п’ятницю

Європейська комісія та уряд Бельгії у п’ятницю проведуть переговори, щоб спробувати вийти з політичного глухого кута щодо використання заморожених державних активів Росії для фінансування репараційного кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро, повідомляє Politico з посиланням на двох високопосадовців ЄС.

Бельгія неохоче підтримує запропонований Єврокомісією механізм використання заморожених коштів без їхньої остаточної конфіскації, адже більшість цих активів зберігаються у брюссельській фінансовій компанії Euroclear. Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер побоюється, що уряд може бути зобов’язаний повернути мільярди Москві, якщо Росія подасть позови до суду. На саміті лідерів ЄС у жовтні він вимагав більш чітких гарантій захисту Бельгії від фінансових та юридичних ризиків.

Зустріч у п’ятницю відбудеться після того, як заступники міністрів фінансів країн ЄС цього тижня не змогли просунутися в переговорах щодо репараційного кредиту. Єврокомісія попередила, що час спливає. «Чим довше ми зволікатимемо, тим складніше буде розв’язати проблему. Це може поставити під сумнів деякі можливі проміжні рішення», — заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

За даними видання, без рішення щодо використання російських активів Україна може зіткнутися з дефіцитом бюджету вже навесні 2026 року. У такому разі Єврокомісія попереджає, що фінансування Києва доведеться здійснювати коштом національних бюджетів країн ЄС, які й без того зазнали тиску після пандемії.

Єврокомісія планує представити Бельгії меморандум з альтернативними варіантами підтримки України — зокрема через запозичення на рівні ЄС. За інформацією видання, у Брюсселі сподіваються, що Де Вевер погодиться на компроміс, коли стане очевидно, що інших реалістичних варіантів немає.

Як повідомляло раніше ForUa, ЕС шукає тимчасове рішення для України.