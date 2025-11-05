Вибухова ніч: добрі дрони знову вдарили по енергетичній інфраструктурі РФ

У ніч на 5 листопада дрони атакували енергетичну інфраструктуру в передмісті російського міста Володимир та теплоелектроцентраль у Орлі. Про це повідомляє Astra.

Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв підтвердив атаку на енергетичний об’єкт поблизу міста. За його словами, усі системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі, а фахівці вже ліквідовують наслідки удару. «З настанням світлого часу розпочнеться ліквідація наслідків. Прохання зберігати спокій», — написав він у Telegram.

Водночас вибухи пролунали й у районі ТЕЦ міста Орел. За даними OSINT-аналітиків Astra та місцевих жителів, у місті відбулася серія потужних вибухів — імовірно в районі місцевої теплоелектроцентралі.

Губернатор Орловської області заявив, що «сили ППО знищили ворожі безпілотники, а уламки пошкодили кілька приватних будинків і господарську споруду». Однак місцеві мешканці переконані, що атака мала ракетний характер. Цю версію також підтримують OSINT-аналітики Astra.

Це вже не перша атака на Орловську ТЕЦ. У ніч на 31 жовтня, за даними ВМС України, по ній завдали удару крилатими ракетами «Нептун». Тоді влучання в розподільний пристрій спричинило масштабне знеструмлення міста. Орловська ТЕЦ є найбільшим джерелом електроенергії та тепла в регіоні й забезпечує роботу енергосистеми та теплопостачання міста.

Менше ніж за кілометр від Орловської ТЕЦ розташоване оборонне підприємство «Орелтекмаш», яке виробляє техніку для обслуговування та евакуації військових машин.

