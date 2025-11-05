Трамп втрачає Америку: демократи виграли ключові перегони у США

У США відбулися перші масштабні вибори після повернення Дональда Трампа на посаду президента — і їх виграла Демократична партія. Демократи здобули перемогу одразу у трьох ключових перегонах — за посаду мера Нью-Йорка, а також губернаторів штатів Вірджинія та Нью-Джерсі, повідомляє Reuters.

Мером Нью-Йорка став 34-річний демократичний соціаліст Зохран Мамдані — перший мусульманин на цій посаді. Його підтримали понад два мільйони виборців — це найвищий показник явки на муніципальних виборах із 1969 року. Мамдані виступає за підвищення податків для корпорацій, збільшення державного фінансування освіти й транспорту та замороження орендної плати. Президент Дональд Трамп уже відреагував, назвавши Мамдані «комуністом» і пригрозивши скоротити федеральне фінансування для Нью-Йорка.

У Вірджинії губернаторкою стала демократка Абігейл Спанбергер, яка змінила республіканця Гленна Янкіна. У Нью-Джерсі перемогла ще одна представниця Демократичної партії — Мікі Шерріл. Обидві політикині пов’язували своїх суперників із Трампом і критикували його адміністрацію за урядовий шатдаун і жорстку міграційну політику. «Ми довели, що Вірджинія обрала здоровий глузд замість хаосу», — заявила Спанбергер після оголошення результатів.

Аналітики зазначають, що хоча всі три штати традиційно тяжіють до демократів, ці результати стали сигналом підтримки для партії перед проміжними виборами до Конгресу у 2026 році.

Як повідомляло раніше ForUa, рейтинг президента США Дональда Трампа досяг найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.