Маск передумав створювати власну партію — підтримає кандидатуру Венса на виборах-2028

Мільярдер Ілон Маск вирішив відмовитися від планів створити свою Американську партію для участі у виборах у 2028 році. Натомість він хоче підтримати кандидатуру віцепрезидента Джей Ді Венса.

Таку інформацію з посиланням на неназвані джерела надає The Wall Street Journal.

Зазначається, що Маск відмовився від ідеї створити політичну партію, бо нібито хоче зосередитися на своїх компаніях і не хоче відштовхувати впливових республіканців, створюючи третю партію, адже це може відібрати частину виборців у Республіканської партії.

Раніше він збирався створити Американську партію, що представлятиме виборців США, які незадоволені обома основними політсилами країни.

Однак останнім часом Маск зосереджений на підтримці зв’язків із Венсом, якого багато хто вважає потенційним спадкоємцем політичного руху MAGA.

Джерела стверджують, що Маск припустив, що створення ним нової політичної партії вдарить по його стосунках із нинішнім віцепрезидентом.

Також мільярдер і його соратники розповіли своїм наближеним, що він розглядає можливість використати частину своїх фінансів для підтримки Венса, якщо той балотуватиметься на посаду президента у 2028 році.

До цього Ілон Маск проспонсорував майже на $300 млн теперішнього президента Дональда Трампа та інших республіканців під час виборів 2024 року.

Водночас союзники Маска попереджають, що офіційного рішення мільярдер ще не ухвалював і все ще може передумати з наближенням проміжних виборів.

Проте наразі ніякої підготовки до цього не ведеться – відповідні дзвінки були скасовані наприкінці липня під приводом того, що Маск хотів зосередитися на управлінні своїм бізнесом.

Офіційних коментарів Ілона Маска чи його пресслужби щодо цієї інформації наразі немає.

У виданні вважають, що збереження Маска на боці республіканців може стати вирішальним для Венса і його потенційних президентських амбіцій.