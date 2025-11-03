Рейтинг Трампа впав: результати опитування

Рейтинг президента США Дональда Трампа досяг найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому у січні 2025 року.

Такі результати опитування, проведеного компанією SSRS на замовлення телеканалу CNN.

Згідно з результатами опитування, рейтинг схвалення діяльності Трампа становить 37%, що є найгіршим показником за другий термін і приблизно відповідає рейтингу на аналогічному етапі його першого президентства (36%).

Рейтинг несхвалення наразі сягає 63% – це найвищий показник за обидва терміни і на один пункт перевищує попередній максимум у 62%, зафіксований під час його відходу з посади у січні 2021 року.

61% респондентів вважають, що політика Трампа негативно вплинула на економічну ситуацію в США.

56% опитаних переконані, що його рішення у сфері зовнішньої політики завдали шкоди авторитету країни у світі.

57% вважають, що президент зайшов занадто далеко у питаннях депортації іммігрантів, які проживають у США нелегально.

Середній показник рейтингу схвалення Трампа, який підрахував CNN на основі аналізу доступних опитувань, становить 41%.

Однак він також знижувався останніми місяцями серед прихильників обох партій та різних демографічних груп.

Опитування SSRS проводилось онлайн та телефоном з 27 по 30 жовтня серед випадкової вибірки з 1245 дорослих американців. Похибка становить 3,1 відсоткового пункту.

ForUA нагадує, що за результатами опитування Reuters, проведеного у вересні, рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низького рівня за весь час його перебування на посаді.