Прикордонники затримали киянина, який за 7500 дол. пообіцяв вивезти через кордон закарпатця

Оперативники Чопського прикордонного загону викрили 41-річного жителя Києва, який організував схему незаконного переправлення людей за кордон. За 7500 доларів він пообіцяв допомогти мешканцю Ужгорода нелегально перейти кордон із Румунією, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Перетин планували здійснити поблизу села Ділове. Отримавши першу частину грошей, чоловік власним авто відвіз “клієнта” до Рахова. Звідти ужгородець мав іти пішки в напрямку державного кордону разом із провідником.

Проте план зірвався через те, що чоловік заблукав у горах, де його згодом затримали прикордонники.

Самого організатора схеми правоохоронці затримали вже в Ужгороді, коли він отримував частину обіцяної суми від дівчини свого “підопічного”.

Під час огляду місця події вилучили гроші, мобільні телефони та автомобіль Mitsubishi, у якому знайшли 30 набоїв калібру 5,45 мм. Усе вилучили як речові докази.

Чоловіка затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі встановлюють інших учасників схеми.

Тим часом ужгородцю, який намагався перетнути кордон, загрожує адміністративна відповідальність за статтею 204-1 КУпАП.