Ворог пробує взяти під контроль місцевість між Покровськом та Гришиним, – DeepState

Аналітики OSINT-проєкту DeepState прокоментували ситуацію в районі Покровська.

За даними аналітиків, російські окупанти продовжують своє накопичення в місті, їх постійно фіксують та уражають “буквально по всьому населеному пункті”. Йде поступове поглинання, де ворог вже здійснює контроль над місцевістю, облаштовує позиції, має місця для накопичення та контролюють свою логістику для просочування в місто.

Одночасно з цим Сили оборони намагаються проводити як зачистку, так і просту ліквідацію ворога всіма наявними спроможностями.

Противник пробує взяти під контроль місцевість між Покровськом та Гришиним. Там активно тривають фізичні зачистки спеціальними групами, адже це ключова ділянка логістики в Покровськ.

Однак, за словами DeepState, це не вирішує головної проблеми — блокування противника на південних околицях, щоб унеможливити просочування в місто. Зважаючи на те, що противник там вже облаштовує позиції і бере під контроль місцевість, ця можливість “по суті втрачена”.

– Ситуація залишається критичною. І якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від “зовнішнього” світу і його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть, навіть нормально не закріпившись там…, – підсумовують аналітики.