Суспiльство

Закарпатський маєток Медведчука передали в управління на п'ять років

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало приватній компанії спортивно-житлово-оздоровчий комплекс «Ведмежа діброва»— колишній маєток зрадника Віктора Медведчука— в управління строком на п’ять років. Переможцем конкурсу стало ТОВ «АВГМ-ГРУП», яке зобов’язане забезпечувати фіксовані щомісячні надходження до державного бюджету.

Про це інформує Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Це майно Медведчука  було арештовано відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

Комплекс розміщений в урочищі Паражин на території Жденієвської громади Мукачівського району Закарпатської області та займає значну площу— 150 гектарів.

Управителя арештованого майна обирали через відкриті електронні торги у системі «Prozorro». Після проведення конкурсу та ретельної перевірки кандидата, АРМА уклало договір з переможцем тендеру на п’ятирічний термін. Компанія-управитель взяла на себе жорсткі фінансові зобов’язання: щомісяця до бюджету має перераховуватися фіксований гарантійний платіж у розмірі 258 825 гривень незалежно від отриманого доходу.

Крім того, якщо дохід від управління перевищить розмір цього гарантійного платежу, ТОВ «АВГМ-ГРУП» буде зобов’язане перераховувати до бюджету 72,5% прибутку, отриманого від управління майном.

В АРМА наголосили: «Водночас АРМА здійснюватиме постійний моніторинг виконання умов договору управління, щоб забезпечити ефективне використання арештованого майна та його роботу в інтересах держави».

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

армаВіктор МедведчукмаєтокЗакарпатьска область
