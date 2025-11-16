Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення керівництва низки державних підприємств, які працюють у галузі енергетики, а також Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що уранці 16 листопада провів онлайн-нараду з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко щодо подальших рішень «для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними із цією сферою інституціями».

Так, президент доручив оперативно завершити конкурс на посаду керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів. Зеленський вимагає, щоб нового керівника Агентства визначили до кінця року.

Він заявив, що необхідно провести аудит і підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в Росію.

Крім цього, президент ініціював оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Державної інспекції ядерного регулювання, Державної інспекції енергетичного нагляду, а також призначити нового керівника Фонду держмайна.

Раніше Зеленський оголосив про перезавантаження таких державних підприємств, які працюють у галузі енергетики: «Енергоатом», «Укргідроенерго», Оператор газотранспортної системи України, «Нафтогаз України». Як вважає Зеленський, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що 29 липня звернулася до президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами (АРМА).

Наступного дня голова АРМА Олена Дума заявила, що написала заяву про звільнення з посади. Вона зауважила, що йде з посади у день, коли набрав чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА.

Тимчасово виконувачкою обов’язків голови АРМА призначили заступницю голови агентства з питань євроінтеграції Ярославу Максименко.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 10 листопада заявило про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики.

За даними слідства, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання «відкатів» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Зокрема, контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.

Гроші легалізували через окремий офіс у Києві, що належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, кажуть правоохоронці.

Прокурор Спеціалізованої прокуратури повідомив, що до схеми були залучені бізнесмени Тимур Міндіч (Карлсон) та Олександр Цукерман (Шеф). За даними САП, упродовж 2025 року Міндіч мав вплив на міністра енергетики Германа Галущенка (Професора) та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Прокурор також підтвердив, що до справи був залучений колишній міністр національної єдності. Олексію Чернишову вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.

НАБУ повідомило про підозри ще сімом членам злочинної організації, які, за даними слідства, причетні до масштабної корупційної схеми в енергетиці. П’ятьох уже затримали.