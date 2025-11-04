"Укренерго" повідомило, якими будуть відключення світла протягом 5 листопада

В окремих регіонах України триватимуть відключення електроенергії у середу, 5 листопада.

У Національній енергетичній компанії "Укренерго" розповіли, якими будуть відключення світла протягом 5 листопада.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень: з 07:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг;

графіки обмеження потужності: з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

В "Укренерго" наголосили, що обмеження запроваджено внаслідок масованих ракетних і дронових атак армії Росії на енергетичну інфраструктуру.

У компанії звертають увагу, що тривалість та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому варто слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках вашого обленерго.

Водночас в "Укренерго" просять споживачів використовувати електроенергію раціонально, коли постачання відновлюється згідно із графіком.