Нацбанк України, продовжуючи серію "Східний календар", ввів в обіг пам’ятну монету "Рік Коня", присвячену одній з дванадцяти тварин китайського зодіаку, повідомляє НБУ.

Кінь - сьомий знак східного календаря, що уособлює активність, життєлюбство, незалежність, витривалість і цілеспрямованість. У традиційній китайській астрології він належить до типу "Ян" та асоціюється зі стихією Вогню, яка символізує динаміку, рішучість і прагнення до свободи. Водночас цьому знаку притаманні імпульсивність, нетерпимість до обмежень і схильність до ризику.

Монету "Рік Коня" номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса - 16,54 г, діаметр - 35,0 мм, тираж - 80 000 штук у сувенірному пакованні. Гурт монети - рифлений.

На аверсі монети розміщено:

угорі - малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом УКРАЇНА;

на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря, у центрі кола - стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на коня - символ року, над стрілкою - 2026;

унизу ліворуч напис півколом 5 ГРИВЕНЬ; на матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка (угорі), квітка (праворуч), ягода (унизу), листок (ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч над символом тигра).

На реверсі монети в центрі композиції окремо зображено символ 2026 року - стилізованого коня на тлі підкови, що традиційно асоціюється з удачею та захистом. Грива коня передає динаміку руху "за вітром" або "проти вітру" - як метафора внутрішньої сили, спротиву та прагнення до свободи.

Під центральним зображенням розміщено три крапки, які символізують продовження боротьби. По колу кінь оточений стилізованими елементами, які характерні кожній порі року: сніжинки (угорі праворуч), квітки (унизу праворуч), плоди (унизу ліворуч), гілки (угорі ліворуч).

Художник - Марина Куц, скульптор - Володимир Атаманчук.