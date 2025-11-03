Поліція Ізраїлю заарештувала генерала ЦАХАЛу через витік відео катувань палестинця

В Ізраїлі затримали колишню головну юристку армії – генерал-майора Іфат Томер-Йрушалмі. Її підозрюють у витоку відео, яке нібито показує побиття та катування палестинського полоненого ізраїльськими військовими, пивідомляє BBC.

Скандал навколо цього відео триває з серпня 2024 року. На кадрах, які показали по ізраїльському телебаченню, видно, як резервісти на базі Сде-Тейман на півдні країни заводять затриманого в окреме місце, оточують його щитами, а потім, за даними слідства, б’ють і завдають йому тілесних ушкоджень. Постраждалого пізніше госпіталізували з важкими травмами.

П’ятьох військових звинуватили у катуванні та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, але вони заперечують провину. Ще в липні, після допитів резервістів, праворадикальні активісти вдерлися на базу Сде-Тейман, щоб підтримати підозрюваних. Серед них були й три депутати з коаліції прем’єра Біньяміна Нетаньягу. В

Варто зазначити, що ще минулого тижня Томер-Йрушалмі подала у відставку, заявивши, що бере на себе відповідальність за витік.

– Я дозволила публікацію матеріалів, щоб спростувати фейкову пропаганду проти армії. Ми зобов’язані розслідувати будь-які підозри щодо насильства проти затриманих, – пояснила вона у заяві.

Міністр оборони Ізраїль Кац назвав її дії “ганьбою” і заявив, що “той, хто поширює наклепи на армію, не гідний носити її форму”.

Прем’єр Нетаньягу підтримав його, заявивши, що інцидент у Сде-Теймані – це “найсерйозніша інформаційна атака на Ізраїль від часу його створення”.

У неділю, 2 листопада, поліція повідомила, що генерал зникла, і розпочала масштабні пошуки на пляжі поблизу Тель-Авіва. За кілька годин її знайшли живою та неушкодженою у Герцлії. Після цього правоохоронці взяли її під варту.

Разом із нею затримали колишнього військового прокурора полковника Матана Соломоша. Обох підозрюють у “витоку та інших тяжких злочинах”.