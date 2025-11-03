﻿
Суспiльство

4 листопада в окремих регіонах відключатимуть світло, – "Укренерго"

В окремих регіонах України будуть відключати електропостачання у вівторок, 4 листопада. Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

Час і обсяг застосування відключень електрики по Україні 4 листопада будуть такими:

  • графіки погодинних відключень: з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги;
  • графіки обмеження потужності: з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

В "Укренерго" пояснили, обмеження запроваджено у зв’язку з пошкодженнями енергетичної інфраструктури після масштабних ракетно-дронових атак РФ.

Час та обсяг введених обмежень можуть коригуватися, наголосили у компанії. В "Укренерго" закликали дізнаватися актуальну інформацію на офіційних сайтах обленерго вашого регіону.

Водночас в "Укренерго" просять споживачів використовувати електроенергію економно, коли вона постачається відповідно до графіка.

 Автор: Сергій Ваха

