Смертельна атака на українських захисників: правоохоронці шукають винних

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження через загибель і поранення українських військових унаслідок російського ракетного удару на Дніпропетровщині.

Як повідомили у пресслужбі ДБР, трагедія сталася 1 листопада близько 17:00. Ворожа ракета влучила у місце базування українських військовослужбовців, унаслідок чого є загиблі та постраждалі.

На місці події працює слідчо-оперативна група Бюро. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, зокрема перевіряють, чи було дотримано заходів безпеки під час повітряної тривоги та чи належно організували укриття для особового складу.

Розслідування ведеться за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Як писав ForUA, раніше журналіст «ТСН» Дмитро Святненко повідомив, що серед загиблих — його брат, військовий пілот дронів 35-ї бригади морської піхоти Володимир Святненко. За словами журналіста, трагедія сталася під час церемонії нагородження українських бійців, куди влучила російська балістична ракета.