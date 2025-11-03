﻿
Війна

Найкращих військових ЗСУ зібрали для нагородження й дочекалися прильоту балістичної ракети

Рашисти 1 листопада атакували місце нагородження українських військових. 

Про це повідомив журналіст ТСН Дмитро Святненко. 

За словами медійника, там загинув його брат Володимир Святненко (Знахар). Чоловікові було 43 роки, він служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.

«Мого брата вбили в суботу. Він воював із 23-го. Пройшов пекло у Кринках, Курахово, Мар'янка, Красногорівка... Його вбили росіяни. Але не на полі бою. В глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб Нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась», — заявив Святненко.

За день до атаки його записували бригадна пресслужба, зазначив журналіст. Військовий виносив поранених, рятував побратимів, а ще — з матроса протитанкіста став пілотом FPV-дронів. 

«Він вчив і мотивував побратимів... Врешті решт, коли його відпустили у відпустку за кордон, він повернувся. В суботу його вбили», — зауважив Святненко. 

Родина загиблого захисника повідомить подробиці про похорон пізніше.

Журналіст не вказав, де саме сталося, однак напередодні угруповання військ «Схід» повідомило, що внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області 1 листопада загинули військовослужбовці ЗСУ, були й поранені.

В угрупованні військ запевнили, що правоохоронці перевіряють обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ щодо своєчасності оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення в непризначених для цього місцях.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУрашистинагородження
