Прорашисьський премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан доручив провести розслідування кібератаки на головну опозиційну партію "Тиса", стверджуючи, що до неї нібито причетні українці.

Про це він сказав у відео на Facebook.

Орбан назвав кібератаку на мобільний додаток "Тиси" скандалом, який "сколихнув угорське суспільство".

Він додав, що зібрав посадовців, відповідальних за національну безпеку, і на основі аналізу бази даних нібито було встановлено, що "в обробці даних брали участь також особи з України".

На думку угорського прем'єр-міністра, потрапляння даних до рук українців "становить серйозну загрозу національній безпеці", тому він доручив негайно розслідувати обставини справи.

У неділю угорські провладні ЗМІ повідомили, що в інтернеті з'явилася база даних, пов'язана з партією "Тиса", яка містить імена, адреси електронної пошти та інші дані близько 200 тисяч людей.

Лідер "Тиси" Петер Мадяр назвав інцидент викраденням даних у результаті кібератаки, яких його партія зазнає останні кілька місяців від "міжнародних мереж, зацікавлених у збереженні влади уряду Орбана".

Зазначимо, це не перший випадок, коли угорська влада розкручує історію про ненадійний мобільний додаток партії Мадяра: на початку жовтня вона стверджувала, що з додатка стався витік даних, бо до його розробки нібито були причетні українці.

Угорська влада розпочала інформаційну кампанію проти Мадяра на тлі наближення парламентських виборів у квітні 2026 року, де партія Орбана "Фідес" може втратити більшість.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини заявляв про ймовірне втручання українських спецслужб у внутрішню політику країни. За його словами, розвідка України надає технологічну допомогу опозиційній партії "Тиса".

"Наприклад, вони розробляють для них такі можливості, які дійсно потрібні для успішної виборчої кампанії. Раніше казали, що росіяни вже в коморі, сьогодні можемо сказати, що українці вже у твоєму смартфоні", - сказав Орбан.

У Міністерстві закордонних справ України ці звинувачення відкинули, назвавши їх безпідставними.

До речі, як повідомляв ForUA, письменник Костянтин Коверзнєв нагадав про те, що маємо документальне підтвердження тому, що знищення мирного населення в містечку Корюківка під час Другої світової війни відбувалося військовослужбовцями угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, 1895 року народження, уродженця Будапешта. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Ніхто зі злочинців не був покараний міжнародним військовим трибуналом.

"Угорський злочин проти мирних українців не закарбовано в підручниках історії. Але цей злочин є реальністю! – стверджує Коверзнєв. – Тож, коли нас шантажують політики із сусідньої країни, вони є насправді спадкоємцями огидної сегрегаційної і геноцидної політики Угорщини ХХ століття..."