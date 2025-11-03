Данія виділяє мільйони на відбудову українських пам'ятників і музеїв

Уряд Данії оголосив про виділення 1,3 мільйона євро (10 мільйонів данських крон) до нового Українського фонду культурної спадщини з надією, що її приклад наслідуватимуть інші міжнародні партнери.

Як інформує "Європейська правда" з посиланням на повідомлення головування Данії у Раді ЄС, це рішення було оприлюднене сьогодні, 3 листопада, у день проведення в Данії неформальної міністерської зустрічі за участі міністрів культури європейських країн та представників України. Головна мета зустрічі – заохотити інші країни зробити аналогічні внески.

Підтримка національної ідентичності

З моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, за даними ЮНЕСКО, внаслідок російських атак було зруйновано понад 500 культурних об'єктів по всій Україні.

"Щоб допомогти подолати ці руйнування, уряд Данії виділяє 1,3 мільйона євро... Фінансування може бути спрямоване, наприклад, на відновлення українських будівель, пам'ятників і музеїв, які були зруйновані російськими бомбами. Кошти будуть спрямовані через новий Український фонд культурної спадщини", – йдеться у повідомленні.

Міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт підкреслив важливість цього кроку:

"Я пишаюся тим, що Данія знову бере на себе провідну роль, роблячи внесок у відновлення культурної спадщини України. Культурна спадщина відіграє життєво важливу роль у формуванні національної ідентичності та самосвідомості українського народу", – заявив міністр.

Процедура фінансування

Грант у розмірі €1,3 млн буде профінансовано за рахунок допомоги Данії з метою розвитку в рамках її цивільної підтримки України. Важливою умовою є те, що кошти можуть бути виплачені лише після ухвалення рішення данським парламентом.