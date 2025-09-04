ЄС запускає нові правила перетину кордонів для українців - подробиці

З 12 жовтня 2025 року українці, які подорожують до країн Європейського Союзу, зіткнуться з новими правилами перетину кордону. Система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES) автоматично фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів громадянами третіх країн, включно з Україною. Замість звичних штампів у паспорті відтепер буде цифрова реєстрація, яка дозволяє більш точно контролювати перебування іноземців.
Що фіксуватиме EES:
Фото обличчя;
Відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);
Дані закордонного паспорта;
Дату та місце в’їзду і виїзду, а також випадки відмови у перетині кордону.
Проходження біометрії буде обов’язковим для всіх пасажирів у пунктах пропуску. Для залізничних перевезень процедура залежатиме від конкретного пункту контролю. Відмова надати біометричні дані може стати підставою для відмови у в’їзді. Про це повідомило посольство України в Польщі.
EES стосується короткострокових поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів. Українці, які подорожують до країн Шенгенської зони, повинні бути готові до нових правил та додаткового контролю.
ЄС запроваджує EES для:
- Підвищення безпеки в Шенгенській зоні;
- Контролю над дотриманням правил перебування;
- Запобігання використанню підроблених документів;
- Оптимізації роботи прикордонників та швидшого обслуговування пасажирів.
Посольство України у Польщі нагадує, що цифрова система є обов’язковою, і радить українцям заздалегідь перевіряти документи та готуватися до проходження біометрії.
Як повідомляло раніше ForUa, чоловіки до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон.
Автор: Тетяна Андрійко