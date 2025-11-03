МВФ може заблокувати $8 млрд для України

Євросоюз висловив занепокоєння, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) може відмовитися від надання фінансової допомоги Україні, якщо Бельгія не підтримає “репараційний кредит” на суму 140 млрд євро. Відмова Бельгії підтримати кредит ЄС для України може підірвати довіру МВФ до економічної життєздатності країни. Європейські дипломати та прихильники кредиту наголошують, що підтримка МВФ є критично важливою для збереження фінансової стабільності України, повідомляє Politico..

МВФ розглядає можливість надання Києву кредиту на $8 млрд протягом трьох років. Однак отримання цих коштів залежить від того, чи зможе ЄС завершити оформлення власного кредиту на 140 млрд євро, використовуючи заморожені російські активи, що знаходяться у Бельгії.

Представники Єврокомісії та дипломати трьох країн ЄС зазначили, що підписання угоди переконає МВФ у фінансовій стійкості України, що є обов’язковою умовою для виділення кредиту. Проте Бельгія виступила проти “репараційного кредиту”, що ускладнило переговори і поставило під сумнів укладення угоди до вирішального засідання МВФ у грудні. Експерти МВФ відвідають Київ у листопаді, щоб обговорити програму на наступні три роки.

“Ми зіткнулися з проблемою термінів”, — заявив представник ЄС. Наступна зустріч лідерів ЄС запланована на 18–19 грудня, що підкреслює необхідність швидкого ухвалення рішення.

Видання наголошує, що навіть відносно невеликий обсяг програми МВФ для України має велике значення, оскільки її схвалення сигналізує інвесторам про фінансову стійкість країни та успішне проведення реформ. “Підтримка МВФ — це те, з чим нам не слід гратися”, — додав представник ЄС.

Як повідомляло раніше ForUa, ЄС не може домовитися щодо фінансування війни в Україні.