ЄС не може домовитися щодо фінансування війни в Україні

Єврокомісія посилює тиск на країни-члени ЄС, закликаючи погодитися на використання заморожених російських активів для надання «репараційного кредиту» Україні. Якщо цього не станеться — доведеться фінансувати допомогу власним коштом. Про це повідомило Politico з посиланням на європейських дипломатів.

Наразі Брюссель розглядає три варіанти подальшого фінансування Києва:

- Використання прибутків від заморожених російських активів.

- Випуск спільних європейських облігацій.

- Повне припинення фінансування — цю ідею підтримує лише Угорщина.

Найбільш реалістичним варіантом, за оцінкою європейських чиновників, залишається конфіскація коштів Кремля.

Варто зазначити, що план спільних запозичень минулого тижня зустрів сильний опір серед країн-членів. Німеччина та Нідерланди не хочуть збільшувати боргове навантаження на своїх платників податків. Франція та Італія, які вже мають великі борги, просто не можуть дозволити собі нові позики.

Деякі дипломати назвали ідею з єврооблігаціями «сміховинною», наголошуючи, що це лише дипломатичний маневр, щоб підштовхнути уряди погодитися на конфіскацію російських активів. «Пропонуєш людям те, чого вони точно не хочуть, щоб вони прийняли менш болючий варіант», — пояснив один із європейських дипломатів.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наразі блокує рішення щодо використання російських активів. Брюссель вимагає розподілу ризиків між усіма членами ЄС, побоюючись судових позовів від Москви. «Якщо кошти доведеться повертати, кожна держава-член має взяти на себе частину відповідальності. Наслідки не можуть лягти лише на Бельгію», — заявив де Вевер.

Єврокомісія проводить інтенсивні консультації з бельгійською владою. Європейські чиновники переконані, що Бельгія врешті змінить позицію до грудневого саміту лідерів ЄС. «Репараційна позика — це єдиний реалістичний механізм, який залишився», — наголосив один із співрозмовників Politico.

